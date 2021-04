Revelan detalles de la noche en que Diego Boneta y Mayte Rodríguez indignaron a organizadores de la Gala y el Festival

Recordado es el paso de Mayte Rodríguez y Diego Boneta por la alfombra roja del Festival de Viña 2019. Sin embargo, hasta ahora no se conocía el conflicto que esto generó en el área publicitaria.

Fue Francisca García Huidobro e Ignacio Gutiérrez, quienes recordaron el momento en el programa Cómplices.

“En la reunión de pauta se nos informa que los animadores de la gala, que éramos Nacho Gutiérrez, yo y estaba Sergio Lagos arriba. Y nos informan que ellos dos (Boneta y Rodríguez) no pueden cruzar la alfombra roja juntos porque son de la multitienda de la competencia. Entra Mayte Rodríguez, espléndida, preciosa como siempre…”, comenzó relatando la animadora,

A lo que Gutiérrez añade: "Entró Diego primero y me preguntó a mí. Me dijo ‘¿tú eres Nacho?’. ‘Sí’. ‘¿A qué hora viene Mayte?’. Yo le digo ‘tiene que pasar diferente’, y se quedó al lado mío esperándola”.

"Dejó la cagá", rememoró García-Huidobro, "porque imagínate, Diego Boneta en pleno highlight de la serie de Luis Miguel, y el tipo pasa por la alfombra, conversa con Nacho, sigue caminando y la espera”

La animadora reveló que esa fue la razón que la llevó a hablar con él. "Quedé como una acosadora. Con todo respeto, no me parece ni someramente atractivo Diego Boneta (...)Y era una situación muy complicada porque la gente de la multitienda oficial corría diciendo ‘voy a sacar mi auspicio, no voy a auspiciar el Festival, no voy a auspiciar la Gala’".

"Fui simplemente porque había que separarlos a como diera lugar”, añadió Fran. Sin embargo, sus intentos no dieron resultado y terminaron pasando juntos.

"Durante toda la noche, en el lugar donde se come, corrían todas las personas del área comercial tratando de salvar esta situación. Era una competencia entre Falabella y Paris”, dijo la periodista, asegurando que estaban "indignados".

"Me pareció muy mal educado de ellos, porque saben perfectamente bien. Por eso las reglas del juego y los contratos. Y en el fondo le ganaron el quién vive a la Gala, pero a costillas de un conflicto que pudo ser mucho más grande”, añadió.