Terapia durante el embarazo puede prevenir la depresión post parto

Estar embarazada en medio de una pandemia puede ser incluso más difícil de lo que ya es esta etapa en que los cambios y las nuevas vivencias son pan de cada día. Sin embargo, hay formas de facilitar las cosas e ir a terapias es una de ellas.

La psicóloga de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), Karla Donoso, dijo que el contexto actual puede afectar más a las mujeres en período de gestación. "Principalmente porque ya el proceso de embarazo genera otras problemáticas que van presentándose en la vida de la mujer, por lo que se siguen sumando temáticas que agregan peso a la ansiedad y/o la angustia. Por ejemplo, si el embarazo es o no deseado, el cambio corporal, los temores respecto a la maternidad, si existe algún tema de salud del bebé o de la madre, etc. Hay muchas preocupaciones que existen aparte de la ansiedad e incertidumbre de la pandemia", explicó la experta.

¿Cuándo consultar?

Generalmente, cuando las emociones cambian o se exacerban durante el embarazo, se tiende a pensar que es debido a las hormonas y, por lo mismo, se deja pasar. Pero esta no es la recomendación de Donoso, quien aseguró que "siempre debemos consultar a un profesional de la salud mental cuando nuestras emociones estén afectando de manera inusual nuestra vida cotidiana, por ejemplo, si la ansiedad o angustia ya no nos permite comer en calma, dormir, concentrarnos, etc. O si de pronto estamos más irritables y reaccionamos de maneras diferentes a como lo hacíamos antes, si estamos sufriendo crisis de angustia o de pánico, esos son puntos donde ya es necesario pedir apoyo".

Incluso, dijo la experta, "encontrarse en un proceso psicoterapéutico permitirá que la persona trabaje sobre aquellas situaciones difíciles, dándole herramientas que le ayudarán a enfrentar lo que pudiera venir en el futuro de una forma más adaptativa". Así podrían, por ejemplo, disminuir las posibilidades de desarrollar una depresión post parto, según Donoso.

Otras terapias

La kinesióloga de Happy Nine Months (H9M), Paula Ávila, sugirió también a las mujeres en gestación tomar otro tipo de terapias, a fin de mejorar su calidad de vida. Es el caso de las terapias kinesiológicas, que pueden trabajar el piso pélvico y entrenar a las futuras madres para el parto. Asimismo, las citas con nutricionistas pueden ayudar a evitar un aumento excesivo de peso.