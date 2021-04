Ministro del TC Iván Aróstica y revisión de requerimiento por tercer retiro: "Todos podrían tener un voto distinto"

09:50 El ex presidente del organismo argumentó que los ministros "van a abocarse no a repetir lo que dijimos el 30, no tiene sentido eso. Si alguien cree que nosotros vamos a calcar eso, no es así"