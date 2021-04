[VIDEO] Pamela Jiles protagonizó tensa entrevista con Amaro Gómez-Pablos y Sergio Lagos

La diputada Pamela Jiles realizó un contacto en vivo con en el matinal Bienvenidos, donde fue entrevistada por Amaro Gómez-Pablos, Sergio Lagos y Tonka Tomicic en el marco del tercer retiro de fondos de las AFP.

La conversación estuvo cargada de tensión desde el principio, cuando Amaro le preguntó sobre las motivaciones de promover los giros de los fondos previsionales.

"Quisiera ir al fondo del tema. Usted ha patrocinado el tercer retiro y ya habla del cuarto y el quinto, la pregunta directa es: ¿A usted le interesa ayudar a los chilenos o cargarse y destruir el sistema de AFP, o ambos aspectos?".

"No. A mí preguntas pelotudas, por favor Amaro, no", respondió Jiles, y añadió: "En relación a cuáles son los objetivos que tienen los retiros -voy a formularme yo misma de nuevo la pregunta-, son salvar del hambre a la gente".

"Yo soy política, pero no soy miserable Amaro. Voy a seguir con mi historia: salieron aquí mismo (Congreso) a decir que la propuesta que hice el 15 de diciembre era inadecuada, irresponsable, que yo era una populista. Bueno, hoy están todos subiéndose al carro de la victoria".

El conductor insistió en la pregunta anterior, aludiendo que a la diputada "no le gusta el sistema de AFP".

Jiles replicó en este sentido que "es más interesante discutir de los efectos que tiene en la vida de la gente los retiros, en concreto el tercero, el cuarto y el quinto. (...) En relación a lo que usted tanto le preocupa, efectivamente podemos decir desde ya que las AFP están destruidas, ya fueron destruidas, después de un largo caminar del pueblo chileno haciendo manifestaciones".

Amaro quiso tomar la palabra, pero la parlamentaria continuó hablando. "Si me permite, no he terminado de hablar. Si me permite y no me interrumpe, le aseguro que yo no lo interrumpié a usted… estas acciones legislativas terminaron ya con esas AFP’s".

Sergio Lagos se sumó a la conversación riendo, hecho que llamó la atención de la diputada. "Lo veo muy risueño, livianito como siempre", le dijo al animador, quien replicó: "Me encanta ser liviano. No tengo ningún problema (…) A propósito de la destitución del Presidente, si esto llegase a ocurrir, tendría que ser el Congreso el que definiera quien sería el que llevara las riendas del país. En esta 'clase política miserable', ¿hay alguien que pudiese tomar el control del gobierno?".

Pero Jiles reiteró en el mismo tono que con Amaro: "Qué pregunta más tonta. Quizás Tonka, si estuviera en el estudio, pudiera preguntar algo".

Un aspero diálogo siguió a estas palabras, y segundos después Tonka intervino.

El debate continuó por varios minutos, hasta que Gómez- Pablos cerró el contacto, situación que también molestó a Jiles.

"Muchísima gracias por este diálogo, evidentemente nosotros tratamos con respeto a nuestros entrevistados, aún cuando no es recíproco", dijo el periodista.

A lo que la diputada añadió: "Yo los he tratado con el respeto que merecen. El respeto se gana, minuto a minuto".