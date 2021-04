Amaro Gómez-Pablos tras polémica entrevista con Pamela Jiles: "Prefiero no picar"

Pamela Jiles y la entrevista que dio al matinal "Bienvenidos" la jornada de este martes, sigue dando que hablar.

En la oportunidad, la diputada calificó las preguntas que le hizo el periodista y también Sergio Lagos, en el marco del tercer retiro de fondos de las AFP, como "pelotudas" y "tontas".

Lee también: [VIDEO] Pamela Jiles protagonizó tensa entrevista con Amaro Gómez-Pablos y Sergio Lagos

Más tarde Gómez-Pablos fue consultado al respecto, momento en el que aseguró que "la denostación o el insulto es el negocio de Pamela, no el mío. Y prefiero no picar. Los argumentos se responden, los insultos no… porque se cae en lo mismo y no enriquece a nadie".

Y en este sentido, precisó que "no lo tomo personal. Es su estilo, no lo comparto y no devuelvo la mano. ¿Respondió alguno de los alcances? ¿Hubo argumentos? Ese es el tema de fondo"

"Si no hay argumentos de fondo, no es muy rebatible. Entrar en la misma espiral de descalificación no es una opción. Al menos no para mí. Que la audiencia juzgue si hay trasfondo en sus dichos o no lo hay. Esa es mi pega. Y eso se mostró",replicó.

Asimsimo, finalizó asegurando que "en lo personal, prefiero entrevistados cuyo nivel de argumentación es estimulante, con contrapuntos, choque de ideas… y respeto. La descalificación por si sola es poco atractiva y acusa pobreza".