Economía y renta básica universal: "Hay que tomar decisiones considerando varios puntos de vista, no solamente porque suene bien un anuncio"

El ministro de Economía, Lucas Palacios, se refirió esta jornada a la idea de una renta básica universal, medida que ha sido solicitada por diversos sectores de la oposición, para frenar los retiros de fondos previsionales como método de enfrentar la crisis por la pandemia de covid.

"Hay que tomar decisiones considerando varios puntos de vista, no solamente porque suene bien un anuncio", dijo Palacios en radio Universo

El secretario de Estado dijo que como gobierno, "lo que tenemos que hacer, insisto, responsablemente, es revisar si esas medidas son sostenibles y aplicables en el tiempo y si son buenas para el país".

"Debemos llegar a las personas que necesitan un apoyo del Estado, porque ellas no la están pasando bien, muchos hemos perdido familiares, nuestro empleo, eso es una realidad, pero eso no significa que debemos tomar una medida apresurada o que no son sostenibles", agregó Palacios.