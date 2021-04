Laura Prieto se indignó con declaraciones de María Luisa Cordero: "Es lo peor de lo peor que puede haber para representarnos políticamente"

17:01 "Me chupa un huevo en que partido milite esta persona, pero éticamente es aberrante, es asqueroso, es ordinario", replicó.

Diversas reacciones han generado las declaraciones de María Luisa Cordero en CNN Chile. La candidata a constituyente, aseguró que "Chile tiene que ser primero para los chilenos. Hay una vergonzosa situación en el norte del país, que vienen mujeres a parir, bolivianas y peruanas, a quitarle camas a las mujeres chilenas".

Laura Prieto, fue una de las figuras públicas que se refirió a sus palabras a través de redes sociales.

"Una verdadera basura esta señora… Que queri que te diga. No creo que ninguna mujer se pueda identificar con esta señora", partió diciendo en Instagram.

"Esta señora era amiga de una expareja mía y compartí con ella mucho tiempo. Esta señora se dio el gusto de insultarme, de decir que yo no era mujer decente, porque no cocinaba y no atendía a mis invitados en las reuniones sociales, que era una floja", añadió.

Incluso, la modelo aseguró que Cordero "se dio el gusto de tratar a mi familia de ‘muertos de hambre’. Yo estoy muy orgullosa de mi familia, pero el tiempo te da la razón, es increíble. No puedo creer que una mujer, el día de hoy, diga que ‘a otra mujer le calienta que le peguen’ o lo que dijo de las extranjeras".

"Me da vergüenza ajena", zanjó, aclarando que su crítica no se trata de política.

"Me chupa un huevo en que partido milite esta persona, pero éticamente es aberrante, es asqueroso, es ordinario. Es lo peor de lo peor que puede haber para representarnos políticamente como constituyente o como lo que sea. No entiendo cómo le dan pantalla a esta señora, es asquerosa. Como mujer, me dan asco sus declaraciones".