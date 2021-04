Ministro Aróstica: "Antes de pensar quién hace el retiro, el Presidente o el Congreso deben preocuparse de la gente, de la ciudadanía"

En diálogo con El Mercurio, el ministro del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, se defendió de las críticas que generaron sus declaraciones previas al pleno que rechazó el requerimiento de La Moneda contra el tercer retiro de fondos.

Ello, debido a que sus palabras fueron interpretadas como que el TC se disponía a una decisión política y no meramente constitucional, debido a que planteó que el fallo anterior del organismo no dirimió una contienda de competencia, y que el punto central para el tribunal era qué se debía hacer para solucionar los problemas de la gente. Sus palabras, además se leyeron como un eventual "anticipo" de la decisión adoptada ese día.

"Antes de pensar quién hace el retiro, el Presidente o el Congreso deben preocuparse de la gente, de la ciudadanía. La gente lo está pasando mal con o sin retiro del 10% y siguen sin poner soluciones adecuadas", dijo Aróstica.

"El tribunal nunca dirimió una contienda de competencia para ver quien puede regular los retiros de fondos, no le dijo al Presidente de la República, 'sabe, usted tiene razón y la competencia no la tiene el Congreso'. Jamás dijimos eso y siguen leyéndolo así porque están ofuscados", dijo el ministro sobre la decisión en el segundo retiro.

Aróstica aseguró que dicho fallo no da la facultad ni al Congreso ni al Ejecutivo de regular fondos de pensiones mediante proyectos de ley. "Tenemos una jurisprudencia, no la inventamos nosotros. Esos fondos de pensiones tienen un destino predeterminado y no se pueden desviar".

"Por eso el fallo termina diciendo que este no es el medio adecuado. Usted tiene que dar protección a la población, no que esta se proteja con su propia plata", añadió.