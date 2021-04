Excedentes de Codelco en el primer trimestre fueron los mejores de los últimos 10 años: 1.600 millones de dólares

Juan Benavides, presidente del directorio de Codelco, informó que la estatal generó 1.627 millones de dólares en excedentes durante el primer trimestre de 2021, lo que corresponde a la cifra más alta de la última década.

"Produjimos más cobre, mantuvimos bajos los costos directos y avanzamos en alcanzar una mejor gestión en todos los ámbitos, lo que fue apoyado por un buen precio del metal", explicó Benavides.

Sobre la producción, entre enero y marzo la estatal alcanzó las 386 mil toneladas de cobre fino, 25 mil toneladas más que el mismo período de 2020. Además los costos directos bajaron en 0,2%.

"La estrategia de transformación que estamos impulsando busca mejorar nuestro flujo de caja en US$ 20 mil millones para la década 2019-2028, respecto a la línea base de 2018. De ellos, US$ 8 mil millones los alcanzaremos a través de la captura de valor en los proyectos y los US$ 12 mil millones restantes por una mejor gestión. En este camino, durante el presente año tenemos contemplado mejorar nuestros excedentes en US$ 800 millones, con un consolidado de US$ 1.150 millones para el período 2020-2021", dijo el presidente del directorio de la cuprífera.