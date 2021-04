Farkas anunció ayuda económica para jubilada de 82 años que dirige el tránsito

Durante esta semana se dio a conocer la historia de Amalia, una mujer de 82 años que vive en Melipilla y recibe una jubilación mensual de 158 mil pesos por lo que esta obligada a seguir trabajando para costear sus deudas.

“La plata no me alcanza con la pensión, pago $100 mil de arriendo y luego pago la luz y el agua y me quedo sin nada”, aseveró Amalia.

A través de redes sociales, el empresario Leonardo Farkas quisó hacer un aporte económico para ayudar a la mujer de 82 años.

El filántropo señaló que "seguidores me informan de la Sra. Amalia, trabajando a los 82 años en la calle por su pensión miserable".

"Debemos proteger entre todos a los adultos mayores.

Por favor búsquenla y díganle dónde le deposito 1 millón para mejorar en algo su calidad de vida", aseveró.