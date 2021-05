1 de mayo: CUT valoró "respuesta contundente" de trabajadores a huelga general e insisten en que "si no es por la presión el Ejecutivo no reacciona"

Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, abordó durante esta jornada la conmemoración el día del Trabajador y la Trabajadora, haciendo un llamado a poner en "valor el trabajo para construir un país mejor tras la pandemia".

En este sentido, la dirigenta apuntó a la realidad que viven las personas desde el inicio de la emergencia santiaria, reiterando las demandas de los distintos gremios.

"Tenemos que actuar únidos (...) poner el valor del trabajo en el centro de la nueva Constitución", dijo, añadiendo que se debe avanzar en el congelamiento del precio de los alimentos, regular el teletrabajo y "no seguir privatizando" las empresas del Estado.

Sobre la huelga general que se concretó este viernes, Figueroa sostuvo que "tuvo que llegar una convocatoria" de este tipo "para que el presidente abriera un diálogo" con las mesas del Senado y la cámara de Diputados.

Asimismo, aseguró que "probablemente todavía no tendríamos una autoridad que asumiera que estamos viviendo una crisis profunda".

En cuanto a la adhesión a la movilización, la dirigenta sostuvo que "es significativo, tuvimos una respuesta contundente, esperamos que no sea una política de chantaje ni amenaza, no vamos a seguir esperando de manera impávida", replicó, sin descartar nuevas movilizaciones.

Sin embargo, reiteró que "esto no se trata de un gallito, sino de resolver los problemas de las familias (...) si no es por la presión, el Ejecutivo no reacciona".