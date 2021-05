Colegios Particulares y subvencionados: Estamos mejor preparados que en marzo para la vuelta a clases"

Diego Gotelli C.

Con un cuarto del país en Fase 2 desde la semana pasada, los colegios iniciarán hoy un retorno masivo de escolares a las aulas en una apertura liderada principalmente por recintos particulares, ante las dudas de algunos municipios.

"La voluntad para volver existe", dice Hernán Herrera, presidente de la Corporación de Colegios Particulares y Subvencionados, que cubren un 64% del alumnado nacional.

El líder de los sostenedores cuenta que las aperturas muestran una tendencia alta de asistencia que ya vieron en marzo. "Creíamos que estariamos por el 40%, pero en subvencionados superamos el 60% y en particulares prácticamente estuvo al 100%", señala, recordando que varios aplicaron turnos para no convocar a todo el alumnado.

Asegura que en sus recintos no hubieron contagios, sólo casos que llegaron con el virus de casa, y cercioró que los protocolos son efectivos pues dan espacio para que los colegios los adapten a su realidad.

En los niños es importante el mensaje de casa. Es difícil que uno instruya al alumno a hacer algo si en casa no lo han preparado. Los más pequeños son muy dados al contacto físico, al abrazarse. Cuando retornaron venían con mascarillas de superhéroes y si les gustaba la del otro se la intercambiaban. Eso se ha trabajado con los asistentes de educación, para tener control. Los recreos además no pueden ser igual que antes. En la alimentación hay una parte importante que lo hace en las salas, no en comedores. Los colegios se han ido ajustando.

Lo de marzo sirvió para hacer un diagnóstico, principalmente en lo pedagógico porque las medidas sanitarias son las mismas. Hoy estamos mejor preparados que en marzo.

Cómo impartir la educación mixta. Lo colegios han empezado a decir que esta cosa sincrónica, instantánea, no la vamos a poder hacer porque el docente no tiene la capacidad de estar pendiente de los alumnos presenciales y remotos. Eso se está adaptando.

Sí. Todos empezaron a usar ese sistema, pero tiene complejidades. Si abres los micrófonos los alumnos que están remoto opinan al igual a los presenciales y se produce una descordinación y mayor presión a los docentes que tienen que estar atentos a ambas situaciones. Ahí hay dificultad.

Grabar esa clase y enviársela de manera asincrónica a los alumnos remotos y que hagan las consultas posteriormente. Otros han podido contar con asistentes que toman nota de las dudas remotas y se las dan al docente. Las realidades son disímiles y cada colegio ha tenido que adaptarse.

Sirvió en casos en que se detectó un niño con covid para ver cómo funcionaba el protocolo y cómo actuar. Quedó demostrado que funcionó bien, hubo un aprendizaje sobre la eficiencia del protocolo.

Sí nos genera un problema. Si frente a un colegio hay uno municipal que no parte, es una presión. Se produce una sensación de que nosotros estamos arriesgando a los alumnos, y apoderados nos cuestionan bajo la lógica de "si el municipal no parte por algo será", cuando debería ser al revés, alegrarse de que nosotros partimos. Para nosotros una instrucción del Ministerio de Educación se acata. Es como en lo sanitario que todo lo que emana del Minsal se aplica.

Tuvimos una muy buena respuesta de padres y apoderados. Tienen confianza de que el colegio ha tomado las medidas para retornar sin riesgo, tienen conciencia que las clases presenciales son irremplazables y está el tema laboral de quienes tienen que ir a trabajar. Los padres necesitan de los colegios.