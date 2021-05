Nacho sobre el regreso de Chino & Nacho: "Nuestra música tiene un género que es único para la dupla"

"Creo que tendré un año muy ocupado", dice el cantante Nacho al momento de comentar sus proyectos. Y no podría ser menos. Con la creación el disco que marca el regreso de la dupla Chino & Nacho, sus colaboraciones dentro de su proyecto solista, su futuro como coach en "The Voice" de República Dominicana, y muchos otros proyectos, el músico no duda en realizar una posible gira en Estados Unidos.

"Es un país que se acerca un poco más a la realidad que había", explica el músico, ya que debido a la actual situación de la pandemia en Latinoamérica, los conciertos en este lado del continente se ven más lejanos. La semana pasada, Nacho lanzó "Saco de Boxeo" junto al reggaetonero Arcángel, un sencillo en el que los artistas hablan sobre las relaciones tóxicas y dañinas.

"Yo quería hacer un tema de fiesta, de rumba", comenta el venezolano. "Pero Arcángel me dijo no. Él quería un tema que durara para siempre, que dentro de 20 años la gente todavía pueda identificarse con la canción y que se oiga actual en cualquier época", menciona.

"Entonces estuvimos muchísimo tiempo comunicándonos, hablando por Whatsapp, comunicándonos por teléfono, compartiendo uno que otro proyecto, él me enviaba una canción, yo le enviaba otra, y nunca habíamos dado con el tema. Y no es hasta que le envío Saco de Boxeo que realmente él se conecta con el tema y me dice: 'Tengo bastantes días escuchando la canción y me encanta el tema. Yo creo que esta es la canción que deberíamos hacer juntos'. y así, finalmente, se concretó", comenta.

Sí, bueno, yo creo que es algo más allá de situaciones de pareja, creo que en cualquier otra situación de la vida también. No necesariamente tiene que ser un novio o novia que te haga daño verbal o físico, quizá es una persona que consideras tu amigo, incluso un familiar que trata de desestimarte, que no cree en ti, que te subestima, que te hace incluso creer que tu eres de una manera insuficiente. Yo creo que todo eso se considera un daño, algo más allá de lo físico, si no que de lo psicológico, y hay que dar un mensaje para que las personas salgan de ese círculo. Tú no eres el saco de boxeo de nadie como para dejarte tratar mal por otra persona y no tienes que hacer de nadie un saco de boxeo, o sea que tu tampoco tienes el permiso de ir a tratar como a ti te dé la gana a otra persona.

Bueno, ha sido un regreso muy esperanzador, nosotros tenemos muchísimos planes que queremos cumplir como dupla... Ha sido emocionante poder embarcarnos en nueva música y entendimos también que juntos emanamos una energía particular y bonita, un género que no me pertenece a mí, ni le pertenece a él, si no que es de la dupla, entonces cada vez que hacemos algo como dúo hay algo que suena como Chino & Nacho y eso es muy especial, porque nos recuerda esa época gloriosa de nuestra vida.