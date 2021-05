Diana Bolocco sorprendió con comentario sobre Tonka Tomicic: "Estoy hasta acá de esa cuestión"

"¿Por qué la gente dice que me llevo mal con Tonka? Estoy hasta acá de esa cuestión", lanzó Diana Bolocco durante el matinal "Mucho Gusto", haciendo alusión a su par del "Bienvenidos".

La animadora habló por primera vez de los rumores que plantean una supuesta enemistad entre ambas. Fue José Antonio Neme, quien encabezó el cuestionario.

"A ver… te voy a hacer una pregunta”, partió el periodista. "Ya empezamos… si no era para profundizar", replicó Bolocco, pero accedió a conversar.

"¿Te llevas mal con Tonka?", consultó Neme, a lo que la conductora respondió: "Por supuesto que no. Tengo la mejor impresión de ella. La conozco muy poco eso sí".

"Si tú me preguntas si tenemos una relación, no tenemos una relación de amistad, no. No nos escribimos por WhastsApp, pero las veces que nos tocó compartir, ha sido una relación linda, normal, de buenas compañeras de trabajo, pero no somos amigas”, zanjó.