A los 92 años falleció el biólogo y filósofo Humberto Maturana

A los 92 años de edad falleció el biólogo, filósofo y Premio Nacional de Ciencias (1994), Humberto Maturana.

Maturana, quien estudió Medicina en la Universidad de Chile en la década del 50 y a mediados de dicha década ingresó al University College de Londres, obtuvo un doctorado en Biología de la Universidad de Harvard.

Uno de los aportes fundamentales de Maturana estuvo en la definición de la vida, desarrollada en conjunto con quien fue su alumno, Francisco Varela.

En dichos a BBC Mundo en 2018, Maturana lo explicaba así: "La pregunta básica que me hice fue qué es lo vivo y qué muere, o qué tiene que estar pasando en su interioridad en un ente para que yo, mirándolo desde afuera, pueda decir que es un ser vivo".

Para ello, acuñó el término de autopoiesis: "Los seres vivos somos sistemas autopoiéticos moleculares, o sea, sistemas moleculares que nos producimos a nosotros mismos, y la realización de esa producción de sí mismo como sistemas moleculares constituye el vivir", explicó.

Su trabajo científico, lo transformó en una de las eminencias nacionales en el área, en tanto que sus reflexiones a partir de dicho trabajo, lo posicionaron como uno de los intelectuales mas reconocidos del país.

Recientemente, en una entrevista a La Tercera, Maturana dijo, sobre la pandemia, que esta demostró "el talón de Chile, nos reveló nuestro talón de Chile, que somos vulnerables en la falta de conciencia, de tomar en serio nuestra pertenencia social, de que somos una comunidad de convivencia y nos metemos en la deshonestidad".

Sobre el estado del país, en tanto, planteó que al país lo afecta el virus de la violencia. "Es la psiquis del poder, es una psiquis de lucha competitiva oportunista, no es una mirada a la calidad del hacer, sino a la oportunidad, y con esa mirada a la oportunidad viene la deshonestidad. Porque es cierto que uno debe tener una conducta oportuna, pero en una competencia la oportunidad es negar al otro, y es un oportunismo ciego, porque no se preocupa por el otro. En eso estamos inmersos".

En la oportunidad, el filósofo también se manifestó partidario de la eutanasia. " Es absolutamente legítimo decir hasta aquí vivo. Yo, Humberto Maturana, quiero escoger el momento en que voy a morir, no quiero ser una carga, no quiero generar daño y no quiero contribuir al crecimiento de la población, porque es dañino para todos. El modo de vida del ser humano ha sido absolutamente destructivo", afirmó.