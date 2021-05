Estudio apunta que jóvenes que han tenido Covid-19 muestran secuelas de daño cardiovascular duradero

17:20 Si bien existe la noción de que el virus es menos letal en los jóvenes, aparentemente este no sería del todo inocuo, acorde a una investigación en la que se examinaron corazones de personas que padecieron Covid-19 y otros que no para comparar.

Pese a que el SARS-CoV-2 ha sido especialmente letal con los adultos mayores, también ha impactado mortalmente en adultos y jóvenes, además de dejar su marca en el ámbito de las secuelas.

Si bien el virus afecta principalmente a los pulmones, los estudios que se han estado realizando desde el brote de la pandemia apuntan a la existencia de secuelas asociadas a complicaciones permanentes en el sistema cardiovascular, incluso entre quienes experimentaron síntomas leves.

Acorde a un estudio publicado en el Experimental Physiology, las personas que fueron impactadas por el virus pueden sufrir cambios persistentes en sus vasos sanguíneos. En dicho estudio, los investigadores compararon la salud vascular de 30 adultos jóvenes, la mitad de los cuales habían dado positivo por Covid-19 aproximadamente un mes antes y la mitad de los cuales gozaban de buena salud.

Al analizar las grabaciones de ultrasonido de sus arterias en movimiento, el equipo encontró una diferencia significativa entre ambos grupos. Aunque nadie había sido hospitalizado, las arterias de quienes contrajeron Covid-19 hace tres o cuatro semanas estaban más rígidas y menos elásticas que las del grupo sano.

Si bien no el análisis no se ha llevado a cabo en un grupo amplio de personas los hallazgos iniciales son lo suficientemente contundentes para reforzar la idea de que Covid-19 no es algo que se puede tomar a la ligera, incluso si apenas se enfermó por el virus, el impacto en la salud cardiovascular podría durar mucho tiempo después de que desaparezcan los síntomas.