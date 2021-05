Evelyn Matthei: "No sé si voy a ser candidata presidencial porque probablemente me van a dejar fuera"

La candidata presidencial de la UDI, la alcaldesa Evelyn Matthei, expresó sus dudas respecto a la proclamación que hará el gremialismo sobre su campaña para llegar a La Moneda.

"Yo no sé si voy a ser candidata presidencial porque creo que me van a dejar fuera", dijo la ex parlamentaria a CNN Chile un día después de que la UDI llamara a Matthei y Lavín a bajar la tensión entre ambos.

Al ser consultada por la opción de ir a la reelección en Providencia y a la vez candidatearse para las presidenciales, Matthei sostuvo que "es legítimo, no sé si es lo más lindo, por eso yo preferí decir antes de las elecciones que yo iba a postular, de tal manera que los vecinos de Providencia supieran exactamente lo que estaba pasando".

"Ahora yo no sé si voy a ser candidata presidencial porque probablemente me van a dejar fuera", agregó.

Matthei añadió que "estoy dando muy fuertemente la pelea para que estas decisiones se tomen a nivel de ciudadanía. Cada vez más la gente exige participación, cada vez más la gente no confía lo que pasa internamente en los partidos".

"Todo el mundo sabe que tenemos que empezar a tener menos cocina. Más preguntarle a la gente, más escuchar a la gente. Así como las mujeres nos cansamos, yo creo también que la ciudadanía se ha ido cansando", añadió.

La decisión final de si Lavín y Matthei se enfrentarán en primarias o la UDI decantará por uno de los dos será tomada por el consejo del partido, advirtió su dirigencia.