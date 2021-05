Gabriel Boric: "Yo no estoy pensando en senaturía, no estoy en esa lógica"

08:50 "No es algo que tenga el plan B bajo la manga, hoy día estoy concentrado 100 por ciento en juntar las firmas", sostuvo el diputado. y precandidato a La Moneda.

"No se trata de ego ni de mirarse el ombligo", aseguró el diputado, Gabriel Boric, con respecto al proceso actual y la recolección de 15 mil firmas que necesita para incribir su candidatura presidencial como la carta de Convergencia Social.

En Cooperativa descartó tener como plan alternativo ser senador, en el caso de no conseguir el apoyo necesario para competir.

"Yo creo que las fuerzas progresistas, las fuerzas del Apruebo, tienen que hacer el esfuerzo por tener las candidaturas más representativas y por eso me interesa estar en las primarias", aseguró.

Sobre las firmas, indicó que en el caso de no alcanzarlas "el Frente Amplio tendrá que decidir que hacer (...) ahora yo no estoy pensando en senaturía, no estoy en esa lógica".

"Creo que además uno no puede estar en la política solo dependiendo de cargos públicos y creo que es importante seguir estudiando, creo que es importante airearse. No tengo una respuesta definitiva, porque son respuestas colectivas, pero no es algo que tenga el plan B bajo la manga, hoy día estoy concentrado 100 por ciento en juntar las firmas".