Anto Bosman: "No soy una actriz que está jugando a cantar"

Anto Bosman la recuerda como una sesión especial. La intérprete reconocida por sus papeles en series como "Pacto de Sangre" y "Verdades Ocultas", estaba en el estudio junto a una dupla de productores cuando escuchó la pista y decidió que sería la base de su nueva canción, a pesar de que la maqueta todavía estaba lejos de llegar a su versión final.

"Es que me encantó. La empezamos a trabajar y te juro que la energía, la vibra, se dio tan bacán ahí que terminamos la canción, la letra y la grabamos ese mismo día. Nunca había hecho una canción en un día", explica ahora la artista.

Meses después la pista que grabó en una sola jornada ve la luz como 'Hielo', el cuarto sencillo que estrena desde que en junio del 2020 debutara en la música con 'Otra Noche'. Es también, dice, el tema más triste en el que haya trabajado.

"Todos mis otros singles han sido bien arriba. 'Otra Noche' era súper bailable, 'Pa Nadie', también. 'Desayuno' era menos bailable, pero no era triste. Como que con 'Hielo' quise probar", define Bosman. "Pero también tiene un ritmo rico. Es como que puedes llorarla o puedes bailarla. Tienes esas dos opciones".

La canción, la primera que estrena en 2021, llegó acompañada por un videoclip dirigido por Jorge Mois en el que la actriz aparece personificada en una estética que evoca los looks de las animaciones japonesas.

"Son tres mundos. Uno es un mundo más terrenal donde se ve más el sufrimiento de esta persona, y por otro lado hay dos mundos más oníricos que son como su imaginación. Y claro, en esos dos mundos de repente con (el maquillador) Humberto Moya nos encontramos con estos dos looks que son muy animé", describe. "Los encontramos demasiado bacanes, nos gustó más aún porque tiene mucho que ver con estos mundos oníricos, imaginarios, que no son reales".

Para mí los videos son una parte súper importante de mis canciones. Tiene que ver con mi profesión de actriz, a mí me gusta mucho esto de mezclar la actuación, crear personajes para mis videoclips. Lo encuentro muy choro, así que me encanta estar súper involucrada en la parte creativa. Desde chica que cuando tocaba hacer trabajos en grupo no podía dejar que mi grupo hiciera todo el trabajo y yo nada, me moría. Me pasa lo mismo en general con mis proyectos, con los videoclips. Si bien confío muchísimo en mi equipo, siempre estoy muy metida, no puedo dejar nada al azar.

Miedo

Cuando analiza su último año, Bosman explica que ha estado viviendo un sueño que tenía desde los 10 años, cuando se ilusionaba con ser cantante.

"Pero no me atreví por muchos años de mi vida. Creo que es una decisión muy valiente el atreverse a mostrar algo que es súper personal, porque cuando actúo estoy interpretando un personaje pero esta soy 100% yo", dice la intérprete.

Aunque además de ese motivo, tras la postergación de su proyecto también había otra razón: los prejuicios que podía haber sobre una actriz que comenzaba una carrera en la música.

"Eso igual fue un miedo que yo tenía al principio. Cuando entré a la tele y quería lanzar mi carrera musical, para mí igual eso era una piedra de tope. Era como "pucha, si me lanzo con mi música, ¿qué me van a decir?". Pero al final me di cuenta que no importaba, tenía que hacer lo que amaba no más", define la artista.

En parte por eso decidí dejar de hacer tele y enfocarme un buen tiempo en esto que es la música. Quiero que la gente realmente entienda que esto para mí no es un juego. Entonces necesito enfocar mi energía en mi música para estar sacando temas constantemente y para que la gente también entienda y empiece a asimilar que Anto Bosman no es una actriz que está jugando a cantar, sino que es una actriz y cantante.

Sí, estamos ahí pensando en el EP. Yo tengo muchísimas ganas de lanzarlo. Todavía no va a salir, quizás probablemente va a estar para fines de este año o ya para el próximo. Pero sí, obvio que queremos hacer un EP. Para mí lo ideal es tirar varios singles y después ya empezar a trabajar de lleno en este EP que para mí es importante que tenga una historia, que haya un concepto que lo englobe. No hacerlo solamente por sacar música, sino que sea algo que tenga todo una relación, una historia, un concepto.

De aquí a un tiempo más espero poder hacer colaboraciones más que con gente famosa, con gente que yo quiera colaborar. Me encantaría poder hacer algo con Paloma Mami o con otros artistas que me gustan mucho como la Shirel, la Soulfia, Ceaese, Tommy Boysen. Ese es de mis grandes deseos, al igual que ya hacer shows presenciales, poder darlo todo en vivo.