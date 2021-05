Juzgado de Garantía decretó nueva fecha de audiencia por caso de Hugo Gutiérrez

11:38 La defensa del exdiputado expuso que no contaban con la carpeta de investigación y no habían transcurrido los 10 días mínimos para la realización de una nueva audiencia.

En una audiencia de hoy fijada por el tribunal de Garantía de Iquique para un procedimiento simplificado contra el exdiputado Hugo Gutiérrez por el delito de amenazas a funcionarios de la Armada, el magistrado Mauricio Chía decretó fijar una nueva fecha para el procedimiento tras una solicitud de la defensa que expresó no contar, entre otros motivos, con la carpeta investigativa del caso.

El abogado de Gutiérrez, Enzo Morales, dijo además que no habían transcurrido los 10 días mínimos antes de la audiencia y eso, aseguró, va en desmedro de la preparación del requerido. El fiscal Eduardo Ríos, en cambio, se opuso a esta solicitud y argumentó que no existían las condiciones para una reposición, “debido a que esta es una reprogramación de una audiencia pendiente. El plazo que pide la defensa no es concurrente el día de hoy, sino en la primera oportunidad que ya fue realizado”, dijo el persecutor.

El juez Chía, luego de escuchar al abogado defensor y al fiscal, determinó fijar una nueva fecha para el 2 de agosto, a las 8:30 horas. Morales pidió que se discutiera también el sobreseimiento definitivo de Gutiérrez, quien compareció a la audiencia realizada de manera online.