Rocío Toscano confirmó el quiebre de su relación con papá de sus gemelos: volverá a Chile

"Estamos separados, pero todo bien, es un súper buen papá", comentó Rocío Toscano a LUN, hablando sobre su vida después de ser madre de gemelos y del quiebre de su relación sentimental.

Desde Colorado, Estados Unidos, la actriz también confirmó que su ex volvió a Chile, camino que ella también tomará.

"Después de cinco años decidí separarme porque había cosas que no me gustaban. Si seguía con él tenía que vivir en Santiago, porque él tiene otro hijo y yo no quiero vivir en Santiago", añadió.

En este sentido, contó que quiere vivir en el sur de Chile. "Quiero tener mi vida en el sur y Santiago, siempre trabajando en lo mío. Tengo sed de actuar. Llegaré a Osorno, donde tengo a mi familia".