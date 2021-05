Ministro Melero: "Hay voluntad de la gente de salir a trabajar (...) más que quedarse en la casa solo con los bonos"

08:25 El titular del Trabajo, reiteró que "el esfuerzo está en crear empleos permanentes, y por eso los subsidios van a las personas, no a los empleadores".

El ministro del Trabajo, Patricio Melero, se refirió a las cerca de 50 mil solicitudes que tiene el Subsidio al Nuevo Empleo enfocado a beneficiar a personas que han conseguido recientemente un puesto laboral.

En este sentido, sostuvo a T13 que la cantidad de peticiones "demuestra que hay voluntad de la gente de salir a trabajar y buscar trabajo, más que quedarse en la casa solo con los bonos o con las ayudas".

"Todos estos bonos son absolutamente compatibles con tener un empleo", continuó, indicando que "no se pierde el trabajo porque se recibe un bono. El Gobierno los entiende como un complemento a la búsqueda de trabajo. Son en virtud de la emergencia, son acotados".

Asimismo, Melero aseguró no estar deacuerdo con las declaraciones entregadas hace días por el ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía, quien aseguró que en el sector "falta gente que no llega a trabajar, porque reciben los bonos del Gobierno".

En este sentido, el ministro reiteró que "el esfuerzo está en crear empleos permanentes, y por eso los subsidios van a las personas, no a los empleadores".