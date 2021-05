Subsecretaria Daza por Instagram que destaca sus blusas: "Yo nunca he sido muy pop"

La Subsecretaria de Salud Paula Daza, fue entrevistada para el matinal "Bienvenidos" por Sergio Lagos, donde abordó la situación sanitaria que vive el país.

Aunque, también se dio el tiempo para comentar la anecdótica creación de la una cuenta de Instagram "Blusas de Paula Daza", donde una usuaria solía publicar fotografías de las vestimentas que suele vestir en cada uno de los reportes Covid-19.

“Me las ha mostrado mi hija. La verdad es que me sorprende, porque yo nunca he sido muy pop y menos de preocuparme mucho por la ropa, menos ahora”, dijo.

En este sentido, sostuvo que "la que me ayuda un poco es mi hija, así que bueno son cosas simpáticas y me han parecido divertidos algunos comentarios”.

Sin embargo, aseguró que hay un detalle que le ha llamado más la atención. “Una de las cosas que me ha generado risa es cuando dicen que estoy muy cansada (...) la verdad es que nunca me he preocupado mucho de mi, pero creo que ahora me tengo que empezar a preocupar de mis ojeras", cerró entre risas.