Ignacio Román acusó que MasterChef "estaba arreglado" y que vio final en su casa "llorando"

Ignacio Román, volvió a recordar los últimos días lo que fue la final de MasterChef de octubre de 2014.

El ex participante del espacio habló sobre el segundo lugar que obtuvo en la final y se refirió al espacio en duros términos.

"Eso pasó hace tanto, hace tanto tiempo", dijo a Me Late, espacio que reflotó la polémica final tras los comentarios del juez francés, Yann Yvin en Canal 13.

En esta oportunidad, Román no se guardó nada y replicó: "Es como que yo ahora contara que en la final le arreglaron el postre y a mí no. Y que yo terminé 25 minutos antes de cocinar, y el programa estaba editado. Y que un productor me contó que yo iba a salir segundo lugar antes de ir al aire", lanzó.

"Todo eso sabía yo antes de llegar al podio. De hecho, estaba en mi casa, llorando, viendo cómo estaba arreglado el programa", cerró.