Chofer del Transantiago fue intimidado con arma por sujetos para sustraer bus en Peñalolén: "Dijo que era por la patria"

Pasadas las 06:30 horas de este viernes, un grupo de al menos cuatro sujetos robó un bus del Transantiago en la comuna de Peñalolén. Los involucrados amenazaron al conductor quien se trasladaba por la Avenida Américo Vespucio.

Tras bajar a todos los pasajeros, avanzaron algunas cuadras yh dejaron el vehículo atravesado, impactando de paso a un taxi y a un automóvil particular.

El chofer relató lo ocurrido, asegurando que "con pistolas me amenazaron a mí, amenazaron a los pasajeros, 'para abajo' me dijo el gallo, yo le dije 'no tengo plata' y me dijo que no me iba a robar, 'bájate no más del bus, deja el bus andando', dijo que era por la patria".

Por su parte Carabineros que indaga lo ocurrido, precisaron que los pasajeros del taxi resultaron con lesiones.

Según el mayor, Cristián Bichet "ahora estamos en espera de equipos especializados y de instrucciones del fiscal, por tratarse de un caso emblemático, en el sentido de que hay líquidos acelerantes y la intención de estos delincuentes o antisociales era quemar el bus".