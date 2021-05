"Parece que no querís entender": El enojo de Arturo Guerrero por el cierre de La Vega

Tras confirmarse el feriado irrenunciable para el 15 y 16 de mayo en marco de las elecciones, el vocero de La Vega, Arturo Guerrero, expresó su molestía por la medida que afectará al comercio.

En una entrevista con Bienvenidos aseveró que "yo toda la vida he votado con La Vega abierta. Esta elección que podría ser linda, fabulosa, hoy entró a la amargura, a un túnel negro".

El periodista Rodrigo Pérez respondió que "tienen un problema serio acá, porque no saben finalmente como conjugar los dos propósitos".

El reportero le consultó que "nosotros te hemos visto acá con el ministro de Salud, muy respetuoso de todas las normas… ¿Cómo piensas ahora saltarte eso? Porque evidentemente van a necesitar personal para el alcohol gel, la temperatura. ¿Cómo piensas tener abierto?".

"No puedes abrirla, porque arriesgas la salud de la población y la salud de la población está primero", respondió Guerrero. En esa línea, el comunicador señaló que "entonces, ¿estás de acuerdo con cerrarla".

A lo que el portavoz de La Vega se descargó con todo tras la insistencia del notero. "¡No! No estoy de acuerdo, entiéndeme, no estoy de acuerdo con cerrarla. Voy a ser más clarito contigo, porque parece que no querís entender", sostuvo.

"Aquí hay un parlamentario que hizo una ley trucha y que cagó, con el debido respeto, a los trabajadores. Ese es el problema", cerró.