Matthei y carrera presidencial: "Yo no me he bajado, pero estoy segura de que el lunes me van a bajar"

"Está todo listo para bajarme el lunes", fue categórica Evelyn Matthei, tras ser consultada sobre su candidatura a la presidencia de Chile frente a la figura de Joaquín Lavín.

"Yo no me he bajado, pero estoy segura de que el lunes me van a bajar", replicó minutos antes de emitir su voto este sábado.

Asimismo, fue consultada por CHV sobre este escenario, y en el caso de que se concrete, si votaría por el alcalde de Las Condes.

Sin embargo, sostuvo que su preferencia sería por el más "indicado", añadiendo que "puede ser de cualquier partido, o incluso independiente".

"Me siento muy ligada a la coalición más que a un partido", zanjó.