ISP descarta que mutaciones en variantes del SARS-Cov-2 detectadas por la U. de Magallanes se traten de nueva cepa

Un estudio a cargo del doctor Marcelo Navarrete, líder del laboratorio de Biología Molecular del Centro Asistencial Docente e Investigación de la Universidad de Magallanes (CADI-UMAG), había detectado una nueva variante de SARS-Cov-2, lo que con el tiempo -y apresuradamente- dio pie para hablar de la "variante magallánica", pero esto finalmente fue descartado por el ISP.

El mismo doctor Navarrete señaló al medio Emol que la investigación "consiste en que encontramos durante el año pasado que hubo una variante que se expandió en la región y llegó a ser el 100% de los casos secuenciados, coincidiendo con la gran incidencia que tuvimos en Magallanes en la segunda mitad del año, que nos llevó a ser una de las regiones más afectadas del planeta”.

Y agregó que "lo que descubrimos es un mecanismo por el cual, la mutación en la proteína de la espiga del virus, podría significar una mayor tasa de propagación, en base a cómo funciona la proteína de la variante encontrada. El estudio explica cuál es el efecto de la mutación, en cómo se mueve la proteína para entrar a las células madre. El haplotipo (variante) que aparece aquí, tiene 9 mutaciones, pero hay una que es la que parece tener más importancia".

El investigador se refirió a los temores ante una nueva cepa indicando que "para que tengamos una variante de preocupación o interés, es que tiene que propagarse más allá del sitio de origen, y en este caso, como afecta a un territorio geográfico confinado, y no parece tener ventaja para propagarse a otros lugares, obviamente es de menos preocupación, a diferencia de la variante británica, que se propaga rápidamente".

Por su parte el director (s) del ISP, Heriberto García, apuntó que la publicación de la Universidad de Magallanes señala que "en su investigación se da cuenta que varias variantes tienen las mismas mutaciones, que comparten esas mutaciones que salen mencionadas allí". Estas 9 mutaciones, incluyen a la doble mutación D614G/T307I, "todas ellas, de la proteína Spike, se repiten en varias variantes, entre ellas, la B117 conocida como la británica, la B111 y la P1, y en otras variantes que ellos han detectado".

García añadió que "En el fondo, no es una variante nueva la detectada, sino las mutaciones que se repiten en cada una de ellas (...) y solo en Magallanes, sino que esto es parte del proceso normal que tiene la mutación viral".

Respecto a la llamada “variante Magallánica”, el director (s) del ISP señaló que "los investigadores retratan en este paper lo que ellos ven, pero no quiere decir que sea algo nuevo. De hecho, uno puede ver en la plataforma Gisaid que se repiten estas mutaciones. De hecho, que en Magallanes dijeran que las mutaciones son similares, como ISP es algo que ya estamos investigando".

La razón por la que el ISP no ha entregado información pública acerca de esta investigación, dice García, es porque "no tiene que ver con una lógica de un cambio sustancial en cómo se maneja la epidemia. Que haya una mutación similar en tres variantes, no vemos que sea algo que valga la pena dar a conocer, porque no cumple con una condición que estemos ante una nueva cepa o nuevo virus" y agregó que "Nuestra obligación es poner en alerta lo que ponga en riesgo las vacunas o que la pandemia se podría descontrolar. Nos corresponde informar, y no generar ansiedades o temor".