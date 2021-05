Karol Cariola: "Pienso tan mal como la diputada Pamela Jiles del Presidente de la República, si es que a él se refería"

12:37 "Hay formas y formas de decir las cosas, pero gran parte del país piensa que este presidente no se merece la legitimidad de los chilenos", sostuvo la parlamentaria.

Tras sufragar en la Escuela Allipen en Conchalí, la diputada del PC, Karol Cariola, se refirió a los dichos de su par del Partido Humanista, Pamela Jiles.

"Pienso lo mismo que Pamela Jiles del Presidente de la República si es que a él se refería, sin embargo, no me atrevería a externalizarlo de la manera en que ella lo hizo, creo que hay formas y formas de decir las cosas, pero gran parte del país piensa que este presidente no se merece la legitimidad de los chilenos, que claramente es un asesino como Pinochet", dijo Cariola.

La parlamentaria añadió que "estamos ante un gobierno que ha dejado mucho que desear, las violaciones a los DD.HH. han sido una realidad, hasta ahora están en la impunidad".

Cariola además planteó que "la peor impunidad es que la derecha gane el tercio que necesita para vetar las transformaciones".