Fabiola Campillai hizo un llamado a ir a votar para “que cambie todo Chile”

Fabiola Campillai, una de las víctimas de mutilación ocular, tras el actuar de Carabineros en medio del estallido social fue a votar durante esta jornada en su comuna de San Bernardo. En la instancia fue consultada por las elecciones, señalando que “le pedimos a la gente que salga a votar, están muy bajas las votaciones, esto es todo lo que todos estábamos pidiendo, lo que los muchachos ganaron en la calle y hoy tenemos que dar el primer paso para escribir esta nueva constitución y de la única manera es venir a votar.

Quien se convirtiera en uno de los iconos de las masivas protestas que motivaron este proceso electoral indicó que usará la papeleta de los pueblos originarios.

Y consultada respecto a la situación en particular de San Bernardo, comuna que presente una de las votaciones más bajas, señaló que “Yo creo que mucha gente está ya aburrida de todo, de los políticos que ya no nos representan y hay mucha gente que piensa que esto no va a cambiar, pero los llamo a votar para que justamente esto cambie, justamente para lo que ellos quieren, que cambie todo Chile”.