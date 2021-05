Yuyuniz Navas se descargó tras derrota como candidata constituyente: "Izquierda miserable"

La actriz Yuyuniz Navas (UDI) se refirió con duros términos a la derrota que sufrió como candidata para Convencionales Constituyentes donde compitió por la lista del oficialismo.

La hija de Eli de Caso obtuvo un 1,37 por ciento de los votos en el distrito 9, que incluye a las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca.

Fue a través de su cuenta de Twitter, donde habló de la "izquierda miserable".

"La ciudadanía no se ha dado cuenta del daño que la izquierda le ha hecho al país. No les creo, ni confío. Hasta hoy no han hecho nada por las necesidades del pueblo, y tampoco lo harán en un futuro", sostuvo.