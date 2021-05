Experta explicó por qué no hay que terminar relaciones por WhatsApp

"Un día yo estaba pololeando súper feliz, mi pololo me había llamado hacía un rato y yo de verdad estaba en las nubes. Un par de horas después abrí WhatsApp y me di cuenta de que me estaba escribiendo, pero escribía y borraba, escribía y borraba. Hasta que finalmente mandó el mensaje: 'No podemos seguir juntos. Por favor perdóname'. Quedé plop".

Casos como el de la educadora de párvulos Natalia Castillo (29) son bastante comunes, sobre todo entre los jóvenes y en tiempos como el actual, en que las personas tienen más restricciones para ver a otras debido a cuarentenas y toques de queda. No obstante, expertos como la psicóloga Dagleys Hargreaves, del Cenap-Centro Cognitivo de Terapia, desaconsejan con mucha convicción terminar relaciones por WhatsApp.

"Existen varios autores que sostienen que en la comunicación, un 90% del mensaje que queremos transmitir lo hacemos a través del lenguaje no verbal; gestos, postura, distancia, tono de voz, mirada, etc. Imagínate que ese mensaje es escrito, y sin ningún contexto. El resultado final es que quien recibe el mensaje, entiende lo que quiere entender y quien lo emite no tiene posibilidad de evaluar el impacto que está generando en el otro".

A raíz de esto, añadió la profesional, "el proceso de comunicación pierde su efectividad y puede ser fuente de conflictos que no tienen ningún fundamento". De hecho, Hargreaves dijo que luego de conversaciones "cruciales" a través de WhatsApp es común escuchar -o bien leer-frases como "no entiendo por qué se enojó conmigo", "yo no te dije eso" o "estás distante".

Algo todavía peor que ser "pateado" o "cortado" por WhatsApp es lo que le pasó al periodista Sebastián Garrido (32), quien ni siquiera pudo manifestar su postura al respecto.

"La cosa iba mal. La comadre no hallaba cómo desenredar el asunto, le dije que nos alejáramos un tiempo para que nos ordenáramos y después viéramos si seguíamos o no. El punto es que al cabo de dos o tres semanas me notificó que la cosa no iba más, que muchas gracias y puras palabras de buena crianza. Y yo: '¿Qué chucha? ¿No lo piensas conversar?'. Acto seguido: Bloqueado", contó el afectado.

"Fue muy penca porque no hubo posibilidad alguna de tener claro en qué habíamos fallado y tuve que tragarme por los siglos de los siglos mi réplica", agregó. Si bien esto implica un paso más allá, también es un escenario que se ve muy facilitado por sistemas de mensajería instantánea o redes sociales, por lo que es otra razón para evitar solucionar problemas o terminar relaciones por estas vías.

¿Cómo aguantarse?

A veces las personas tienen muy claro que WhatsApp no es la vía para tener conversaciones serias, pero las pasiones pueden jugar una mala pasada. Por eso, ¿qué puede hacer una persona al sentir el impulso de solucionar algo vía WhatsApp? Si no puede esperar a ver a la otra persona, ¿es mejor hacer una llamada telefónica o una videollamada que enviar mensajes de texto?

"Si el tema es urgente o la persona se siente muy angustiada por no poder comunicarse es mucho mejor hacer una videollamada que simplemente escribir. No es lo ideal, pero al menos nos permite ver al otro durante ese momento. Pero recalco, nada reemplaza una comunicación frente a frente con el otro. Es la base para que podamos entendernos y crecer como civilización", manifestó la psicóloga.

"Recordemos que en la comunicación el lenguaje no verbal es mucho más potente que el verbal. Distinto es que te digan, por ejemplo, 'te amo' mirándote a los ojos a que lo envíen a través de un mensaje", añadió.

Sobre qué tipo de cosas se pueden decir por sistemas de mensajería y cuáles no, Hargreaves aseguró que "estas aplicaciones deben ser usadas como medios de coordinación y no de comunicación. Lo ideal es escribir frases cortas, muy puntuales con las que se quiera transmitir algo muy concreto, como un punto de encuentro, un horario de atención o datos generales".