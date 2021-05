Matthei dijo que apoyará a todos los presidenciables de la derecha: "Tenemos buenas ideas, buena gente y podemos hacer un buen gobierno"

La alcaldesa de Providencia (UDI), Evelyn Matthei, quien ayer se desligó de sus aspiraciones presidenciales, previo a que su partido ratificó a Joaquín Lavín como su carta a La Moneda, dijo esta jornada que apoyará a todos los candidatos de su sector

"Voy a apoyar a Joaquin (Lavín), Mario (Desbordes), Ignacio (Briones), Sebastián (Sichel), los voy a apoyar a todos. Es lo que corresponde, así se hacen las cosas", dijo Matthei.

La alcaldesa dijo también que "hoy comenzamos a trabajar con nuestros vecinos para convencerlos de que tenemos buenas ideas, buena gente y podemos hacer un buen gobierno".

Matthei se declaró a favor de la realización de primarias en el sector y pidió no sacar conclusiones apresuradas de los resultados de las elecciones del fin de semana. "El 60% de la población no votó. Que nadie saque conclusiones apresuradas, hay que ver quién es ese 60% y por qué no votó".

Sobre los comicios, la alcaldesa de Providencia dijo que "tanto para el gobierno como para la izquierda democrática la lección es muy clara: la gente quiere soluciones".

"Haber negado la sal y el agua le hizo daño al gobierno. Espero que haya soluciones a tantos chilenos que lo han pasado pésimo durante esta pandemia", agregó.