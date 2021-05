Derrotados rostros televisivos agradecen los votos del fin de semana

Pese a que muchos famosos decidieron dar el salto a la política, postulándose a constituyentes, alcaldes y concejales, no todos lograron consolidarse en el cargo.

En la lista destacaron diferentes nombres, como el del periodista de espectáculos René Naranjo, quien valoró que a pesar de la derrota con 4.580 votos (1,01%) se consagró como uno de los candidatos a constituyentes "con más interacciones" en la red social Twitter.

Otro que no logró su objetivo fue Edmundo Varas. El exchico reality postuló como concejal por Estación Central y recibió 205 votos, perteneciendo al 0,45%. "Lamentablemente se perdió, pero quiero agradecer a todos los que me acompañaron y los vecinos que confiaron en mí", dijo en un video la mañana de ayer. "No hay tiempo para lamentos, sólo es un buen momento para reflexionar", agregó.

Quien también habló tras las elecciones fue la modelo y postulante a alcaldesa de Viña del Mar, Marlen Olivari, quien a través de Instagram felicitó a la ganadora Macarena Ripamonti, y aseguró sentirse "acompañada, en primer lugar, por mi familia que ha estado en este proceso plenamente", pero también de sus seguidores. En total, Olivari recibió 1.879 sufragios, 1,46% del total.

"Agradezco a los vecinos que confiaron en la opción independiente que representé", dijo para agregar que continuará "trabajando como lo he hecho desde hace muchos años en la labor social de nuestra comuna".

Por otro lado, la abogada Macarena Venegas (4,64%), quien se postuló como constituyente al distrito 12, aseguró en la misma red social que se siente "comprometida con las 17.087 personas que me votaron", asegurando que "seguiré aportando mi granito de arena como una ciudadana más, consciente e ilusionada por el futuro de nuestro país".

La doctora María Luisa Cordero también se presentó como constituyente en aquel distrito (14.869 votos, 4,04%). Sin embargo, durante la tarde de ayer sólo se refirió a las elecciones con una fotografía en sus historias y un "¡Gracias distrito 12!".

Quien habló de forma más extensa de los resultados fue la modelo Adriana Barrientos, excandidata a constituyente por el distrito 13. "Estoy súper contenta por la votación", dijo. "Yo no hice campaña ni nada, así que fue de puro corazón", agregó, mencionando que le sorprendió la cantidad de votos recibidos: 1.779, con el 0,77% del total. Barrientos espera que en la constitución "se pueda contemplar a los animales".

Otro de los presentes en las elecciones fue el actor Juan Pablo Sáez, que postuló como alcalde por Ñuñoa. "Sentí el apoyo de cada uno de ustedes y confío en los planes que nos tendrá Dios", dijo en sus historias tras recibir el apoyo de 16.122 personas (14,82%).

Otros rostros del espectáculo que no lograron sus aspiraciones fueron los actores Francisco Reyes y Mauricio Pesutic, ambos candidatos a constituyentes por los distritos 8 y 11, respectivamente.