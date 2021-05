[VIDEO] La sorpresa de Paulina de Allende-Salazar tras leer en vivo tuit de usuaria que hacía referencia a su hermana

El matinal "Mucho Gusto" abordó durante esta jornada el tema del bullying a nivel laboral. Junto a una psicóloga de la ACHS, conectada vía telemática, fue la periodista Paulina de Allende-Salazar, quien encabezó el debate leyendo una serie de tuits que llegaban por parte de los televidentes.

Muchos de ellos contaban sus experiencias, hasta que apareció en pantalla un mensaje donde se realizaba una denuncia en contra de la hermana de la misma panelista.

Con sorpresa leyó el nombre en el mensaje de la plataforma y comentó en vivo que seguiría leyendo. Sin embargo, dado el contenido se detuvo y entregó una explicación:

"La verdad no puedo dar fe sobre eso. Voy a seguir leyendo. No, voy a parar, en realidad. Si usted tuvo algún problema con mi hermana, entiendo que mi hermana no trabaja hace mucho tiempo ahí. La verdad lo siento. Me encantaría tener más información. Voy a hacer las preguntas del caso".

Con ello, indicó estar abierta a responder ante cualquier pregunta, pero insistió en que no estaba informada sobre el supuesto hecho.

Acto seguido, continuó revisando el mensaje de otra persona.