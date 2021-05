Fabiola Campillai en comisión investigadora de la Cámara: "Sólo pido justicia y reparación"

Fabiola Campillai y Manuel Véliz, ambas víctimas de trauma ocular tras el accionar de Carabineros durante el estallido social, participaron de la comisión investigadora que se lleva adelante en la Cámara de Diputados.

En el espacio donde se indaga sobre el actuar de la policía por los hechos ocurridos desde el 19 de octubre de 2019, la misma Campillai intervino hablando sobre su presente.

"Ha pasado el tiempo y aquí estoy tratando de salir adelante, de aprender cosas nuevas gracias al apoyo de mi familia y amigos. No puedo trabajar y no tengo vista ni olfato debido a las lesiones y fracturas múltiples que me ocasionaron. A ello, se suma que no puedo hacer ejercicios ni fuerza excesiva. Sólo pido justicia y reparación. Los carabineros ni siquiera me prestaron ayuda y, al contrario, se fueron del lugar el día que me dispararon”, comenzó.

“A pesar de eso, quiero salir adelante y seguir luchando por la justicia que merecemos las víctimas, porque esto no debió ni debe ocurrir. Esto ha sido un daño enorme para mis hijas y toda mi familia que ha requerido ayuda psicológica. El Estado no se ha hecho cargo de nada, sólo la gente del IST, a quienes agradezco enormemente y, por supuesto, a mi familia”.

Por su parte, Manuel Véliz volvió sobre los hechos, recordando el día en que fue lesionado.

"Salí a buscar trabajo y al regresar a casa no tenía un ojo. Esto ha sido horrible, porque el día que sufrí el ataque de carabineros me dirigía a mi casa. A eso de las 19:00 horas, caminaba por el bandejón central de La Alameda. Había mucha gente y en un momento me di vuelta y ahí sentí el impacto en el ojo".

"Una persona me llevó a un puesto de la Cruz Roja y luego a lo que es el Cine Arte Alameda. Carabineros nos seguía disparando y lanzaron bombas al cine”, continuó.

"Lo único que pido es ayuda, justicia, verdad y reparación, porque hasta el momento no hemos tenido nada de ayuda. Para qué hablar de apoyo psicológico... nada”, acusó.