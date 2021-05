Provoste dijo que no será candidata a primaria presidencial tras llamado de Chahín: "Constata la total pérdida de sentido con la realidad"

19:08 "Esta manera de actuar refleja una irresponsabilidad para la cual no estoy disponible. Solo me parece una falta de respeto con la senadora Rincón, conmigo y también una falta de respeto con nuestro país".

"Hace unos minutos recibí un llamado del presidente de la DC quien me ha consultado mi disponibilidad para participar de alguna primaria, de manera que la Junta Nacional pueda resolver entre la senadora Ximena Rincón y yo. Este llamado constata la total pérdida de sentido con la realidad que la actual dirección de la DC ha demostrado".

Con estas palabras, Yasna Provoste hizo referencia al contenido de la conversación que sostuvo con el líder de su conglomerado, Fuad Chaín y ratificó que no es candidata a la presidencia.

Su intervensión desde el Congreso, también se suma al emplazamiento realizado esta tarde por la senadora Ximena Rincón- actual candidata- a que manifieste "con claridad" si está disponible para una primaria de Unidad Constituyente.

Ante esto, Provoste aseguró que esta petición desde la directiva "tiene un punto cúlmine con el desastrozo resultado del fin de semana, en el cual los mismos dirigentes intentan disfrazar".

"El país merece una oposición de verdad,seria, responsable", emplazó la presidenta del senado, añadiendo que "algunos dirigentes" de la DC "siguen optando por la negación de los hechos, por esconder su fracaso en supuestas candidaturas que no existen, por negarse a escuchar a la ciudadanía y por intentar hacer responsable a otros de sus errores que vienen hace ya bastante tiempo".

"Esta manera de actuar refleja una irresponsabilidad para la cual no estoy disponible. Solo me parece una falta de respeto con la senadora Rincón, conmingo y también una falta de respeto con nuestro país", añadió, zanjando su decisión: "He señalado cada vez que me lo han preguntado que no soy candidata".

Asimismo, replicó que "una decisión responsable" para el partido "sería esperar un tiempo" e "intentar entender el resultado electoral (...) asumir las cosas malas que se han hecho y rectificar".