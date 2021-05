Desbordes y ausencia en inscripción de primarias: "El Servel nos planteó que los candidatos no podíamos entrar"

Mario Desbordes, se refirió durante esta jornada a la inscripción de las primarias de Chile Vamos, momento en que explicó que su asusencia en el lugar se debió a un tema de aforo.

"A nosotros el Servel nos notificó que no podíamos ingresar por el tema del aforo, por tema covid y la verdad es que yo preferí ser estricto con eso, entiendo que se podía estar afuera, por lo tanto, los que estuvieron afuera no incumplieron ninguna norma".

Asimismo, aseguró que "yo he pasado en la calle meses, no necesito ir a Esmeralda con Miraflores para decir que soy de terreno (...) yo he estado en la calle, no he dejado de estar en la calle salvo las semanas que la cuarentena me lo impidió, porque he respetado las normas sanitaria".

Y en esta línea, replicó que "el Servel nos planteó que los candidatos no podíamos entrar, y Joaquín y yo decidimos dar una señal y respetar eso, el que quiso ir a fuera tiene todo el derecho y tampoco le hago una critica".

Sobre la señal que se habría dado, Desbordes insistió que su ausencia "no es un tema de unidad, estamos inscribiendo primarias unitarias, eso demuestra unidad, las otras coaliciones, los otros grupos, las oposiciones hoy se debaten entre si hacer primarias o no, a quién suben, a quién bajan, Chile Vamos es la única coalición que ha sostenido unidad".