Boric: "No hubo consenso de que el pacto fuese firmado por el PPD"

El diputado por Magallanes, Gabriel Boric (CS), candidato presidencial del Frente Amplio, se refirió a la fallida negociación con el PS por una primaria unitaria de la oposición.

Boric, quien competira sólo con la carta del PC, Daniel Jadue, dijo en Radio Cooperativa que "me hubiese encantado que Paula Narváez hubiese sido parte de la primaria, desgraciadamente no se pudo, por diferentes motivos".

"Había consenso en el Frente Amplio y en el Partido Comunista de una primaria con Narváez, pero no hubo consenso de que el pacto fuese firmado por el PPD", narró Boric.

El parlamentario añadió que hubiese sido "una señal equívoca que horas después de la elección cerraramos un pacto con partidos políticos que fueron tremendamente castigados".

"Todos tienen algún grado de responsabilidad" dijo Boric sobre la situación generada este miércoles, y planteó que "se pedía cerrar un pacto parlamentario para lo que no estuvimos disponibles. Nos parece imprescindible para el pacto parlamentario, incluir al mundo independiente. Ahí tuvimos una diferencia importante".

Boric además dijo que está en sus intenciones un reencuentro con el PS. "Soy el candidato presidencial de todo el FA mi deber y actitud es estar por sobre los conflictos que sucedieron ayer, convocar a todos y mandarle un mensaje al PS: que no nos pudimos encontrar ayer, pero hay mucho más espacio para hacerlo", dijo.

"Lo que estaba en juego ayer, y está en juego todavía, era un cambio en la política de alianzas de los últimos 34 años en Chile, y eso aún se puede lograr", sostuvo el diputado.

"Esto con el PS no se va a solucionar con golpes de efecto ni una buena cuña. Será encontrarnos en el territorio, o en coincidencias programáticas que nos permitan en el futuro ofrecer gobernabilidad a Chile".

Estoy contento de que podamos tener una primaria de dos fuerzas que recibieron un mandato y una oportunidad. Es momento de llevar a cabo la oportunidad de celebración.

