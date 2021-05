Madre de jóvenes asesinados en El Bosque habló sobre principal sospechoso: "Quizás sintió celos de tanto amor que yo le entregaba a mis hijos"

09:21 "Él era como un hijo para mí, quizás yo no lo parí, pero yo como que lo estaba criando, entonces yo le ofrecí mi casa, todo el amor de madre", recordó, pero insistió en que "es un peligro" y que "no puede estar en las calles".

Durante las últimas horas, se conoció el testimonio de la mamá de los dos jóvenes hermanos que fueron asesinados en la comuna de El Bosque.

La mujer habló con el matinal "Mucho Gusto", donde aclaró una serie de aspectos del caso y profundizó sobre el principal sospechoso, el hombre de 29 años que vivía en su casa y a quien acogió hace un año después de conocerlo en el trabajo.

"Vivió un año. Yo le ofrecí una pieza para compartir juntos los gastos. (...)Se veía un niño muy tranquilo (...) Cuando regresó acá a Santiago y no tenía donde vivir, yo lo vi muy desvalido, entonces le dije mira, mi casa es chica, no tenemos muchas comodidades, pero con todo el amor de madre te ofrezco mi casa, te ofrezco mi lugar junto a mis hijos, yo no tengo pareja, que eso quede claro, porque dijeron eso y él no es así", comentó.

"Él era como un hijo para mí, quizás yo no lo parí, pero yo como que lo estaba criando, entonces yo le ofrecí mi casa, todo el amor de madre. Le conseguí trabajo y comenzamos el proceso de trabajar y de cuidarnos mutuamente".

Consultada por su actitud, aseguró que "nunca mostró un acto de sospecha. De hecho trabajábamos juntos (...) yo siempre veía que cuidaba a mis hijos".

"Mi hija siempre me dijo 'mamá tranquila, él siempre está preocupado'. A mi hijo Alex igual, era una preocupación como de hermanos. Siempre fue así".

Sin embargo, en específico, al ser consultada sobre si sospecha de él, la mujer lo confirmó, asegurando que "fue él".

"A este niño algo le pasó en su cabeza. Y quizás sintió celos de tanto amor que yo le entregaba a mis hijos. Varias veces me decía 'Claudia, me hubiera gustado que mi mamá se hubiera preocupado de mí así'".

"Creo que fue eso, un arranque de rabia que generó que esta persona procediera de esta manera tan terrible que él hizo".

Y en este sentido, insistió en que "es un peligro" y que "no puede estar en las calles".