Paris dijo que suspender las cuarentenas "no está en nuestra forma de trabajar" tras petición de la UDI

El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a la petición que realizaron diferentes personeros de la UDI de poner fin a las cuarentenas donde el encargado de la cartera sostuvo que esa opción "no está en nuestra forma de trabajar".

El secretario de Estado señaló que "estamos dispuestos a revisar siempre" los cambios, pero que "el planteamiento de suspender bruscamente la cuarentena o del toque de queda no está en nuestra forma de trabajar, nosotros para tomar decisiones siempre nos basamos en la "evidencia" y con "responsabilidad".

En esa línea, el titular de la cartera empatizó con las personas que no pueden trabajar debido a la pandemia y aseveró que "por favor comprendan que tenemos que también proteger que a la gente no se enferme gravamente, no llegue al hospital, no ocupe las camas de UCI y paralelamente avanzar en el plan de vacunación".