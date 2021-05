Provoste urge al gobierno a avanzar en los acuerdos mínimos comunes

09:38 La parlamentaria dijo que esta semana será clave y dijo sobre el Ejecutivo que "esto ya no es un problema de cómo termina los 10 meses que le quedan, porque la crisis sanitaria, social, económica y política no da para más".

La presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), emplazó al gobierno a avanzar en los acuerdos mínimos comunes, a 10 días de que la oposición presentó sus propuestas.

En diálogo con Cooperativa, la senadora dijo que tras la cita con el Ejecutivo en La Moneda, "recibimos de vuelta al día siguiente un papel y no es un eufemismo cuando lo digo, es la realidad misma, con un punteo".

"Lo que la oposición devolvió fue un documento con propuestas claras, hace ya 10 días, en donde el Gobierno sigue sin enviar los proyectos de ley", recordó Provoste.

La presidenta del Senado dijo que las proposiciones opositoras "están financiadas, pero el gobierno sigue sin presentar ni un solo proyecto".

"La urgencia que tiene nuestro país hoy día es el apoyo a las familias y en eso la oposición en el Senado no se pierde ni un momento. Esta semana para nosotros es clave, si el Gobierno no toma acciones reales en beneficio de las familias que hoy día lo están pasando mal, si no llegan con los proyectos de ley para sacarlos ahora ya con la agenda de mínimos comunes, el Gobierno va a tener que ver cómo sigue, porque esto ya no es un problema de cómo termina los 10 meses que le quedan, porque la crisis sanitaria, social, económica y política no da para más", añadió la senadora DC.