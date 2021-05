General director de Carabineros sobre investigación por muerte de sargento: "Ojalá tengamos resultados prontamente"

20:37 "No vamos a descansar ni un solo segundo, ni un minuto, no claudicaremos hasta que logremos ubicar a los responsables", sostuvo Ricardo Yáñez.

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, llegó hasta la parroquia Inmaculada Concepción de Quillón para recibir el féretro del sargento Francisco Benavidas, quien falleció por un impacto de bala y se refirió a la investigación sobre la muerte del funcionario.

Yáñez manifestó que "aquí no sobra ningún sector en particular, todo el sistema procesal, todo el sistema que actúa en la persecución penal tiene que dedicarse a buscar a los responsables y condenarlo como corresponde".

"Hemos mandado a nuestra mejor gente, al personal más especializado de Santiago tal como lo hicimos con el cabo Naín, donde en tres meses, cuando se trabaja con convicción con decisión se logran resultados. Y esta no será la excepción", agregó

En esa línea, el general director sostuvo que "no vamos a descansar ni un solo segundo, ni un minuto, no claudicaremos hasta que logremos ubicar a los responsables, esto no puede quedar impune ni la muerte de nadie" y afirmó que "hay que llamar a la cordura".

Además añadió que "esto tiene que volver a la normalidad no puede ser que en Chile esté muriendo gente a cada rato. Esto hay que condenarlo, todo el mundo debiera condenar esto".

"El Fiscal Nacional me llamó para darme las condolencias y yo le dije que mandé a mi mejor gente, a mis mejores hombres, a mis mejores investigadores para apoyar al fiscal que está a cargo de esta investigación. Y ojalá tengamos resultados prontamente", contó Yáñez.