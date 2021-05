Gobierno informó al Colegio Médico que Mesa Covid no funciona de manera formal: no tiene integrantes fijos ni actas

El Colegio Médico informó, que luego de solicitar mediante la Ley de Transparencia, información sobre el funcionamiento de la Mesa Covid-19 que asesora al gobierno en la pandemia, el Ejecutivo respondió que dicha instancia no trabaja de manera formal.

De hecho, de acuerdo con el Colmed, la respuesta incluyó información relativa a que no hay actas, expedientes ni acuerdos de su trabajo.

El documento de respuesta, que lleva la firma de la Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, además indica que la instancia "no tiene una conformación preestablecida por acto administrativo que disponga quiénes son sus integrantes, ni reglamente la forma y periodicidad con que funcionará".

Además el Ejecutivo sostiene que la "instancia de colaboración" se constituyó para hacer frente a una situación epidemiológica variable, y que por dicha condición "requiere de habituales ajustes, entre ellos, de quienes participan en la instancia".

La respuesta gubernamental sostiene que la asesoría se ha desarrollado bajo la forma de reuniones de trabajo con la participación de diferentes funcionarios públicos. "Dicho sistema de funcionamiento se encuentra amparado en el cumplimiento de funciones públicas en torno a potestades constitucionales de gobierno y administración, cuya conformación varía según la evolución de la pandemia".

"Es preocupante la respuesta del Ejecutivo mediante Transparencia porque se reconoce que las decisiones para el manejo de esta crisis en el país se toman sin que exista una instancia formal, ni con un funcionamiento normado y trazable en el tiempo", dijo el presidente (S) del Colegio Médico, Patricio Meza.

El dirigente gremial añadió que "va en contra de toda lógica sanitaria y es muy serio no poder conocer a los integrantes, no poder analizar las actas y no contar con criterios conocidos".