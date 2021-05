Madre de imputado por homicidio de hermanos en El Bosque: "Yo nunca lo ayudé"

Alejandra del Campo, madre del único imputado por el crimen de los hermanos de El Bosque, habló sobre la formalización de su hijo y negó haberle prestado ayuda durante el tiempo en que estaba siendo buscado.

"No quiero ver nada, porque la verdad me afecta más de lo que puedo aguantar", dijo, asegurando que su hijo "siempre estuvo guardando cosas, si tu no le preguntabas no te decía”.

“Yo también perdí un hijo, yo ya no conozco a la persona que está en la televisión, ya no sé si es mi hijo, no sé cuánto me mintió durante su vida, no tengo idea de lo que ocultaba", replicó.

Incluso, aseguró que desconocía del todo lo ocurrido. "Yo nunca lo ayudé, no supe lo que pasaba. Si lo hubiera sabido, téngalo por seguro que ni siquiera habría alcanzado a ir a esconderse a un cerro”.