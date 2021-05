Ignacio Román respondió a dichos de Daniela Castro: "No necesito para nada el premio"

Hace algunas semanas reflotó la polémica entre Ignacio Román y Daniela Castro. Ambos ex participantes de MasterChef, se enfrascaron en una nueva ida y vuelta de dichos sobre la final del concurso hace siete años, específicamente donde la cocinera se llevó el primer lugar.

Todo surgió cuando Román aseguró que en "la final le arreglaron el postre" a su compañera, sumado a otros dichos.

Semanas después, Castro fue consultada al respecto en el late "Síganme los Buenos".

“Si yo no le hubiera ganado a Ignacio no tendría esa parte (de televidentes) que me odia. Es así de simple y está bien. Si quiere le doy el premio. Me refiero que ganar o no ganar, que haya salido él primero o yo primera, no cambiaría las cosas a cómo están hoy. Creo que a cada uno nos ha ido bien por lo que somos y por lo que hemos ido construyendo. A eso voy”, replicó.

Pero la polemica no quedó ahí, y Román volvió a responder en Me Late.

"No necesito para nada el premio. El premio me lo dio la gente; el cariño, el respeto, el reconocimiento. Yo creo que ese premio no se compra, no se vende, no se da, no se regala, y es algo que ya pasó“, aseguró.

Incluso, replicó que "no hay que darle vueltas al asunto; todo el éxito para Daniela, todo el éxito para los participantes de MasterChef“, zanjó.