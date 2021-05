Paris defendió no consultar expertos externos: "La oposición cree que sabe todo y que en el gobierno no sabemos nada, eso no lo podemos tolerar"

13:48 Enrique Paris dijo que no fue la cartera la que inició las tensiones con el Minsal y aseguró que las críticas vienen solo de cinco sociedades científicas de las cuales tres "no están reconocidas". Aseguró que el pase de movilidad se abordó con la mesa social y consultó al comité de expertos del ministerio.

El ministro de Salud, Enrique Paris, defendió que el gobierno tome las medidas sanitarias sin consultas a expertos o especialistas externos al Ejecutivo.

"Las decisiones las tomamos nosotros, el Presidente, lee los datos comuna por comuna. ¿Por qué vamos a tener que traer expertos externos?. Pareciera que los expertos sólo estuvieran en esas 5 sociedades cientificas, de las que 3 no están reconocidas", dijo Paris.

El titular del Minsal añadió que "aquí como siempre, y en otros paises, siempre la oposición cree que sabe todo y que los que no estamos en el gobierno no sabemos nada. Eso no lo podemos tolerar".

Los dichos de Paris, se produjeron luego de que el Minsal informó, debido a un requerimiento por Ley de Transparencia del Colegio Médico, que la Mesa Covid que adopta las decisiones de la pandemia, no cuenta con actas ni con integrantes fijos.

"Los viernes y martes firmamos resoluciones donde se da cuenta de todo lo que se trató en la mesa. No es un acta porque no requiere que haya un secretario, pero están en el Diario Oficial. Cualquiera que quiera saber, se publica en el Diario Oficial".

Paris dijo además que "las medidas que tomamos lo hacemos en consideración a la variacion de los casos, las vacunaciones, ocupación de camas, positividad, etc, todo eso es conocido y se publica en el Diario Oficial, creo que lo que se respondió es lo que corresponde".

Respecto del pase de movilidad, el ministro dijo que la medida fue presentada a la mesa social y consultada con el comité de expertos del Minsal.

Sobre la tensión con el Colegio Médico, Paris dijo estar de acuerdo en que respuestas de uno y otro lado "no tienen futuro", pero aseguró que no fue el Ministerio de Salud el que inició la tensión.