Ministro de Salud por críticas a sus pronósticos de la pandemia: "¿Usted piensa que nosotros lanzamos el virus?"

"No es culpa de las autoridades que el virus circule. No es culpa de las autoridades que haya aparecido un virus nuevo en el mundo (...)¿Usted piensa que nosotros lanzamos el virus?", fue la respuesta que dio el ministro de Salud, Enrique Paris tras ser consultado sobre las críticas que han surgido al pase de movilidad y los pronósticos de la cartera sobre los contagios que hoy superaron los 8 mil.

Con evidente molestia, el secretario de estado aseguró no entender este tipo de cuestionamientos, reiterando que el beneficio está destinado especialmente a los adultos mayores vacunados.

"¿Por qué no le vamos a poder dar una cierta libertad a la gente para que salga? o ¿ustedes están en contra de la libertad? ¿están a favor de que la gente siga encerrada en sus casas? de que los abuelitos no puedan salir ni siquiera a caminar(...) ese no es el país que nosotros queremos, queremos un país donde la libertad esté unida a la responsabilidad", planteó.

Y continuó asegurando que "jamás hemos dicho que hay que abandonar las medidas sanitarias".

Asimismo, zanjó haciendo un llamado a la tercera edad, instando a que "vuelvan a sentirse felices, salgan a la calle (...) ahora se merecen tener un minuto de alegría y de felicidad".