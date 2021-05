Izkia Siches le respondió a Paris: " No es un ataque al gobierno, es un llamado desesperado para cuidar a nuestra población"

15:54 El ministro de Salud criticó la idoneidad de las sociedades científicas que las cuestionan, y defendió que La Moneda no consulte especialistas externos. "8.117 casos y 185 fallecidos deben alarmarnos" dijo la presidenta del Colmed, en alusión a las cifras reportadas esta jornada.

Luego de que el ministro de Salud, Enrique París, cuestionó la idoneidad de las sociedades científicas que han criticado el pase de movilidad, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, le respondió que no se trata de "atacar" al gobierno.

En el balance de la pandemia de esta jornada, el titular del Minsal defendió que el gobierno no consulte a expertos externos, y aseguró que "la oposición cree, la gente que no está en el gobierno, cree que sabe todo y los que estamos en el gobierno no sabemos nada".

A través de su cuenta de Twitter, Siches respondió que "8.117 casos y 185 fallecidos deben alarmarnos. Necesitamos nueva gobernanza con participación real de actores claves, modificar el plan Paso a Paso y lograr testeo, trazabilidad y aislamiento efectiva".

"No se confunda, no es un ataque al gobierno, es un llamado desesperado para cuidar a nuestra población", dijo la presidenta del Colmed.