Habló mujer baleada por carabinero tras quedar en libertad y sin cautelares: "Mirándome a los ojos me disparó a la cabeza"

En libertad y sin medidas cautelares quedó Michelle Salazar, la joven que la tarde de este jueves fue baleada por un carabinero, luego de que, según la versión policial, evitara un control e intentara atropellar a un funcionario en los alrededores del Mall Plaza Vespucio, en la comuna de La Florida.

La mujer fue formalizada por el delito de homicidio frustrado este viernes y desde el recinto asistencial donde fue internada, después de que el proyectil la hiriera en su mejilla.

Sin embargo, el tribunal determinó en base a un video donde quedó grabado el episodio, que no se acreditaría la existencia del delito.

Por lo mismo, pudo volver a su residencia tras ser dada de alta. La misma mujer, contó su versión de los hechos en CHV, negando haber querido atropellar al policía, pero reconociendo que rompió el parte que le sería cursado.

"Me mostró el talonario de partes (el carabinero), rompí el parte que me había sacado. Pongo primera para irme. Me apunta a la cara, a la cabeza. Dije 'no creo que me vaya a dispara'. Y mirándome a los ojos me disparó a la cabeza. Cuando vi eso me asusté", dijo, añadiendo que se movió con rapidez y el disparo ingresó por su mejilla.

"Estaba justo a la altura de mi cabeza, o del cuello. Nunca tuvo la inciaitiva de detenerme (disparando) a los neumáticos", dijo, asegurando que "me disparó a matar".

Por ello, indicó, presentó una querella criminal en contra del policía.